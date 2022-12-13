Шмыгаль о вероятности блекаута в Украине: готовимся к разным сценариям

Украинские власти готовятся к разным сценариям прохождения зимнего периода во время агрессии России. Так, одним из них может быть долгосрочное отсутствие электроэнергии и отопления в некоторых регионах Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Дениса Шмыгаля на украинско-французской конференции в Париже.
Он отметил, что в Кремле понимают, что они не способны захватить Украину, как мечтали об этом 24 февраля. Учитывая это, начиная с осени, российские войска активизировали свои террористические удары против украинской энергосистемы.
"Российские политики и пропагандисты откровенно говорят, что их цель - оставить украинцев без тепла, света и воды этой зимой. Они верят, что сломают нас и заставят подчиниться и капитулировать. Россия никогда не была и не станет братской. Россия никогда не понимала и не поймет свободную Украину и свободных украинцев", - сказал Шмыгаль.
Он отметил, что украинцы мужественно держат этот удар. Так, 24 ноября был нанесен очередной удар против нашей энергосистемы, люди остались без света и воды, но и этот террор не заставил украинцев паниковать.
"Намерение России погрузить Украину во тьму - это вызов для цивилизованного мира. Мы не сомневаемся, что мир не допустит, чтобы эти кровожадные террористические планы России воплотились в жизнь. Мы готовимся к разным сценариям, одним из которых может стать долгосрочное отсутствие света или тепла отдельных регионах нашей страны", - добавил Шмыгаль.
По словам премьер-министра, за два месяца планомерных атак ракетами и дронами агрессору удалось повредить около 50% украинской энергосистемы.
Однако, несмотря на вражеские атаки, украинская энергосистема сохраняет целостность и управляемость, а наши энергетики 24 часа в сутки делают свою работу.
"Мы понимаем, что Россия продолжит террористические атаки и не откажется от своих намерений разрушить нашу энергосистему. Они хотят погрузить нас во тьму. Для того, чтобы этого не произошло нам нужна помощь цивилизованного мира", - отметил Шмыгаль.
Шмыгаль уверен, что расчет РФ погрузить нас во тьму провалится - благодаря помощи партнеров и друзей по всему миру. Он подчеркнул, что украинцы выстоят и переживут эту зиму.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что РФ своими ракетными атаками пытается спровоцировать блекаут в Украине, чтобы показать этим якобы "поражение Европы".
Президент предупреждал, что отсутствие массированных ракетных ударов говорит о том, что РФ готовится к ним и может ударить в любое время.
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