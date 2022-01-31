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Шмыгаль о возможности вторжения РФ: "Мы не преувеличиваем угрозу"

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Киев, Понедельник 31 января 2022 20:30
Шмыгаль о возможности вторжения РФ: "Мы не преувеличиваем угрозу" Фото: премьер-министр Украины Денис Шмыгаль (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что правительство не преувеличивает угрозу вторжения России. При этом на случай российского наступления разработаны планы по обороне и отдельным операциям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Шмыгаля во время пресс-конференции с вице-президентом Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом.

"Действительно, сегодня достаточно высока угроза со стороны РФ в связи с накоплением войск (на границе Украины - ред.). Мы не преувеличиваем эту угрозу, но понимаем, что скопление войск еще не означает формирования ударных группировок", - сказал Шмыгаль.

По его словам, у украинских военных разработаны и план обороны, и планы для отдельных операций. Премьер подчеркнул, что они носят гриф "Секретно".

Напомним, сегодня, 31 января, прошло заседание Совета безопасности ООН по Украине. Подробности - в материале РБК-Украина.

Отметим, Россия и Китай выступали против его проведения.

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Российская Федерация Денис Шмыгаль
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