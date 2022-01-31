Шмігаль про можливість вторгнення РФ: "Ми не перебільшуємо загрозу"
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що уряд не перебільшує загрозу вторгнення Росії. При цьому на випадок російського наступу розроблені плани з оборони та окремих операцій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Шмигаля під час пресконференції з віцепрезидентом Єврокомісії Валдісом Домбровскісом.
"Дійсно, сьогодні досить висока загроза з боку РФ у зв'язку з накопиченням військ (на кордоні України - ред.). Ми не перебільшуємо цю загрозу, але розуміємо, що скупчення військ ще не означає формування ударних угруповань", - сказав Шмигаль.
За його словами, в українських військових розроблені і план оборони, і плани для окремих операцій. Прем'єр підкреслив, що вони носять гриф "таємно".
Нагадаємо, сьогодні, 31 січня, відбулося засідання Ради безпеки ООН щодо України. Подробиці - у матеріалі РБК-Україна.
Зазначимо, Росія та Китай виступали проти його проведення.