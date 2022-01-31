ru ua
Пн, 31 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Шмігаль про можливість вторгнення РФ: "Ми не перебільшуємо загрозу"

Новость на русском →
Київ, Понеділок 31 січня 2022 20:30
Шмігаль про можливість вторгнення РФ: "Ми не перебільшуємо загрозу" Фото: прем'єр-міністр України Денис Шмигаль (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що уряд не перебільшує загрозу вторгнення Росії. При цьому на випадок російського наступу розроблені плани з оборони та окремих операцій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Шмигаля під час пресконференції з віцепрезидентом Єврокомісії Валдісом Домбровскісом.

"Дійсно, сьогодні досить висока загроза з боку РФ у зв'язку з накопиченням військ (на кордоні України - ред.). Ми не перебільшуємо цю загрозу, але розуміємо, що скупчення військ ще не означає формування ударних угруповань", - сказав Шмигаль.

За його словами, в українських військових розроблені і план оборони, і плани для окремих операцій. Прем'єр підкреслив, що вони носять гриф "таємно".

Нагадаємо, сьогодні, 31 січня, відбулося засідання Ради безпеки ООН щодо України. Подробиці - у матеріалі РБК-Україна.

Зазначимо, Росія та Китай виступали проти його проведення.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Денис Шмигаль
NEWS
У справі про масові заворушення затримали скандального полковника Голубана
У справі про масові заворушення затримали скандального полковника Голубана
DAILY
Широка опозиція. Як Порошенко намагається об'єднати опонентів влади
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Широка опозиція. Як Порошенко намагається об'єднати опонентів влади