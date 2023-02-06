Шмигаль вніс до Ради подання про призначення Клименка головою МВС

"У Верховній Раді України зареєстроване подання прем’єр-міністра України Д.А. Шмигаля про призначення Клименка Ігоря Володимировича міністром внутрішніх справ України", - написав він.

Як повідомлялося раніше, керівництво МВС, включно з міністром Денисом Монастирським загинуло через падіння гелікоптера у Броварах. Після цього Кабмін призначив Клименка заступником міністра внутрішніх справ та поклав на нього виконання обов'язків голови МВС.

РБК-Україна повідомляло, що парламент може у найближчі планерні тижні призначити Клименка керівником МВС, а Василя Малюка - головою СБУ.

Так, сьогодні Зеленський вже вніс до Ради кандидатуру Малюка на посаду очільника СБУ.

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