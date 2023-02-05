ua ru
Нд, 05 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Рада може призначити нового голову СБУ та міністра внутрішніх справ

Новость на русском →
Київ, Неділя 05 лютого 2023 17:31
Рада може призначити нового голову СБУ та міністра внутрішніх справ Фото: Ігор Клименко і Василь Малюк (колаж РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець, Юлія Акимова

Верховна рада, ймовірно, у найближчі планерні тижні може призначити Василя Малюка головою Служби безпеки України, а Ігоря Клименка керівником МВС.

Про це РБК-Україна повідомило кілька інформованих співрозмовників у владі.

За словами співрозмовників у профільних комітетах Ради, інші кандидати на ці посади не розглядалися, особливо якщо говорити про вакансії на посаду голови СБУ.

Джерела видання в Раді припускають, що якщо нові призначення і не відбудуться на найближчому пленарному тижні, то, скоріше, через регламентні процедури, пов'язані з голосуванням з інших питань.

Зазначимо, що і Малюк, і Клименко наразі очолюють відповідні структури у статусі виконуючих обов’язків.

Нагадаємо, Василь Малюк з липня минулого року став керувати СБУ після звільнення Івана Баканова. До цього він займав посаду першого заступника голови відомства.

А Ігор Клименко, який ще донедавна очолював Національну поліцію, був призначений урядом в.о. міністра 20 січня після загибелі Дениса Монастирського.

Разом з тим Україну нещодавно сколихнула хвиля масових обшуків, затримань, підозр та звільнень, зокрема серед посадовців різних рангів.

Детальніше про те, чому у владі почалася хвиля кадрових перестановок, кого і чому звільнили і хто може бути наступним - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Міністерство внутрішніх справ України Клименко национальная полиция Верховна рада
NEWS
В Україні поступово зростає споживання електроенергії, але дефіцит зменшився, - "Укренерго"
В Україні поступово зростає споживання електроенергії, але дефіцит зменшився, - "Укренерго"
DAILY
Затяжна війна? До чого Україна готується навесні і що може зіпсувати плани Путіна
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Затяжна війна? До чого Україна готується навесні і що може зіпсувати плани Путіна