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Шмыгаль внес в Раду представление о назначении Клименко главой МВД

Фото: Игорь Клименко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Премьер-министр Денис Шмыгаль внес в Верховную Раду представление о назначении Игоря Клименко министром внутренних дел Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Кабмина в Верховной раде Тараса Мельничука.

"В Верховной Раде Украины зарегистрировано представление премьер-министра Украины Д.А. Шмыгаля о назначении Клименко Игоря Владимировича министром внутренних дел Украины", - написал он.

Как сообщалось ранее, руководство МВД, включая министра Дениса Монастырского, погибло из-за падения вертолета в Броварах. После этого Кабмин назначил Клименко замминистра внутренних дел и возложил на него исполнение обязанностей главы МВД.

РБК-Украина сообщало, что парламент может в ближайшие планерные недели назначить Клименко руководителем МВД, а Василия Малюка - главой СБУ.

Так, сегодня Зеленский уже внес в Раду кандидатуру Мал.rf на должность главы СБУ.

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Министерство внутренних дел УкраиныКлименко