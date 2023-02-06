Шмыгаль внес в Раду представление о назначении Клименко главой МВД

"В Верховной Раде Украины зарегистрировано представление премьер-министра Украины Д.А. Шмыгаля о назначении Клименко Игоря Владимировича министром внутренних дел Украины", - написал он.

Как сообщалось ранее, руководство МВД, включая министра Дениса Монастырского, погибло из-за падения вертолета в Броварах. После этого Кабмин назначил Клименко замминистра внутренних дел и возложил на него исполнение обязанностей главы МВД.

РБК-Украина сообщало, что парламент может в ближайшие планерные недели назначить Клименко руководителем МВД, а Василия Малюка - главой СБУ.

Так, сегодня Зеленский уже внес в Раду кандидатуру Мал.rf на должность главы СБУ.

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