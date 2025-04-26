Зеленський обговорив з головою Єврокомісії 17-й пакет санкцій проти РФ: що пропонує Київ
Європейський союз працює над 17-м пакетом санкцій проти Росії за її агресію проти України. Київ розраховує, що новий пакет обмежень буде одним з елементів тиску на Москву задля відновлення миру.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського після зустрічі з президентом Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.
Як розповів Зеленський у своєму Telegram-каналі, зустріч з фон дер Ляєн була "хорошою" та присвяченою крокам, які допоможуть захистити життя українців, повернути безпеку й наблизити безумовне припинення вогню.
"Окрему увагу приділили підготовці 17-го пакету санкцій ЄС. Важливо, щоб він був спрямований на ключові сектори російської економіки і став одним з елементів тиску на Росію задля відновлення миру", - наголосив президент України.
Також, за його словами, під час зустрічі з очільницею Єврокомісії обговорювалося зміцнення співпраці між Україною та ЄС, зокрема через ініціативу ReArm Europe.
ReArm Europe - план переозброєння Європи, ініційований цього року очільницею Єврокомісії. План передбачає створення фонду на 150 млрд євро для посилення армій країн Євросоюзу.
Санкції ЄС проти Росії
Станом на квітень 2025 року ЄС запровадив 16 пакетів санкцій проти Росії у відповідь на її повномасштабне вторгнення в Україну. Ці обмеження спрямовані на послаблення економічної та військової спроможності Кремля, а також на ускладнення обходу вже чинних санкцій.
Нещодавно західні ЗМІ писали, що США нібито хочуть, щоб ЄС скасував санкції, запроваджені проти Росії, в рамках мирних зусиль адміністрації Дональда Трампа. Однак офіційний Брюссель відмовив Вашингтону.
Також в іноземних ЗМІ були чутки про те, що ЄС поки не хоче запроваджувати санкції проти російського СПГ. Причина такого рішення - нібито адміністрація президента США.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.