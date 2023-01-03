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Шмигаль: Україна має перейти до контрактної армії після перемоги над РФ

Фото: Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України (kmu.gov.ua)
Автор: Іван Носальський

Україні необхідно перейти на контрактну армію після того, як війна з Росією завершиться перемогою нашої країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля в Telegram.

"Після нашої перемоги ми маємо перейти до сильної контрактної армії та одночасно надати кожному можливість отримати знання та вміння, які допоможуть у захисті країни, якщо ворог знову нападе", - наголосив глава уряду.

Нагадаємо, згідно з указом президента України Володимира Зеленського, який був затверджений ще до повномасштабного вторгнення Росії в Україну, у нашій країні з 1 січня 2024 року мають скасувати призов.

Замість нього з'явиться "інтенсивна військова підготовка" завдовжки кілька місяців, строковиків замінять контрактники, а чисельність Збройних сил України (ЗСУ) зросте майже на третину. Чому влада нашої країни пішла на такий крок - можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

Також експерти в коментарі РБК-Україна ще до початку повномасштабної війни з Росією розповіли, що термінова служба є радянським пережитком, і в наших реаліях вона не потрібна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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Денис ШмигальКонтрактна арміяВійна Росії проти України