Конец "срочки". Почему в Украине отменяют призыв в армию и чем его заменят

Через два года украинская армия должна полностью отказаться от срочной службы. Почему власть пошла на такой шаг и как это скажется на обороноспособности страны – ниже в материале РБК-Украина.

В первый день февраля прямо в сессионном зале Верховной рады президент Владимир Зеленский подписал указ об укреплении обороноспособности государства. Пожалуй, главное его новшество – отмена призыва в армию с 1 января 2024 года.

Вместо него появится "интенсивная военная подготовка" длиной в пару месяцев, срочников заменят контрактники, а численность Вооруженных сил Украины (ВСУ) вырастет почти на треть. Эксперты в целом приветствуют инициативу власти, однако к ней остается немало вопросов, среди них и финансовый.

Количество и качество

"Уже восемь лет идет война с РФ, чтобы снизить вероятность военных сценариев до минимума, нам нужно не только современное вооружение, но и многочисленная, профессиональная, мотивированная армия. Так мы сможем удерживать в безопасности весь периметр государственной границы и потенциально опасные направления", – сказал РБК-Украина глава комитета Верховной рады по обороне и нацбезопасности Александр Завитневич.

Упомянутый указ Зеленского содержит сразу несколько аспектов, которые, по задумке, позволят Украине к 2025 году получить полностью профессиональную армию. Прежде всего: увеличение численности ВСУ на 100 тысяч человек и внедрение "интенсивной военной подготовки" вместо срочной службы.

Сроки действия контрактов должны вырасти, а с ними и зарплаты военных – не меньше трех минимальных по стране (сейчас около 20 тысяч гривен). Также для армейцев появятся прозрачные механизмы карьерного роста и обеспечения жильем.

Пока непонятно, чем именно займутся десятки тысяч новых бойцов в украинской армии. Известно только, что из них сформируют 20 бригад. Скорее всего, подробности появятся уже в концепции Минобороны и законопроекте от Кабмина, дедлайн для которых официально не установлен.

В ВСУ должно появиться 20 новых бригад (фото: Виталий Носач / РБК-Украина)

Директор New Geopolitics Research Network Михаил Самусь считает, что 100 тысяч – это приблизительная цифра, ведь численность ВСУ зависит от задач, которые они выполняют и функционала каждого подразделения. По его словам, в современном мире важно не так количество бойцов, как наличие высокоточного оружия, систем разведки и автоматизированных систем управления.

"Это было очень хорошо заметно во время последнего конфликта в Нагорном Карабахе. Армения воевала по советской доктрине, а Азербайджан по новой доктрине так называемой "сетецентрической войны". Даже если представить, что армян было бы в пять раз больше в окопах, то единственное, что изменилось бы – это количество жертв от ударов азербайджанских "Байрактаров", – объяснил эксперт.

В то же время военный аналитик Николай Белесков убежден, что потребность в увеличении ВСУ есть. Украинской армии нужно прикрывать не только восточное направление, но и северное – ведь на больше тысячи километров границы с Беларусью, где Россия концентрирует свои войска, сил сейчас явно не достаточно. Другой вопрос: обеспечение и вооружение новых бойцов, а это будет стоить недешево.

"Пока никто не называл никаких цифр, но теми 2,8% ВВП, которые есть сейчас, конечно, мы не сможем закрыть этот вопрос. На это финансирование мы 20 бригад дополнительно не потянем, и тогда на бумаге у нас будет больше сил, но в реальности боеспособность в целом упадет. Эти риски должны понимать все те, кто занимается оборонной политикой", – уточнил аналитик.

Смена подхода

В то же время эксперты сходятся во мнении, что срочная служба – это советский пережиток и в наших реалиях она уже давно не нужна. Белесков утверждает, что отмена призыва не ударит по боеспособности Украины. По его словам, "срочников" должны заменить мотивированные люди, которые знают свое дело. А мобилизационный резерв составит терроборона и те, кто прошел базовую военную подготовку.

"Срочники не принимают участия в боевых действиях, то есть для командира они не члены экипажа, нет смысла их готовить вместе с теми бойцами, которые потом пойдут на ротацию в зону боевых действий. Срочники превратились в какую-то бесплатную рабочую силу, которую можно использовать для охраны, уборки и других функций, которые абсолютно не должны выполнять военнослужащие", – отметил Самусь.

Как объяснил РБК-Украина глава профильного комитета Рады, с 1 января 2024 года призыв хотят полностью заменить на интенсивную военную подготовку. До тех пор ее предложат в качестве альтернативы срочной службе, так что эта модель будет вводиться поэтапно. Ожидается, что граждане призывного возраста будут проходить подготовку 3-4 месяца, а потом поддерживать навыки на периодических тренировках и сборах.

"Та срочная служба, которая есть сейчас, требует полного реформирования. У нас в Стратегии военной безопасности четко прописаны приоритеты профессионализации ВСУ и отказ от советской системы срочной военной службы… В случае полной реализации инициатив Владимира Зеленского, мы получим профессиональную армию с мощным резервом", – сказал Завитневич.

Срочную службу полностью отменят с 2024 года (фото: Виталий Носач / РБК-Украина)

Система базовой военной подготовки пока не представлена, однако у экспертов уже есть понимание, как она может выглядеть. Так, Михаил Самусь предлагает сократить программу до двух-трех месяцев, чтобы надолго не "выдергивать" людей из социальной жизни. По его мнению, проходить базовую военную подготовку должны и парни, и девушки.

Проводить такое обучение оптимально в летнее время, чтобы не тратиться на зимнюю форму и обогрев тренировочных лагерей. При этом программа должна быть детально прописана, чтобы каждый час этих нескольких месяцев был посвящен освоению полезных навыков: по тактике, стрельбе, медицине, психологии и так далее. Главное, считают эксперты, чтобы в этом курсе хотелось принимать участие, потому "покраска травы" и строевой шаг должны остаться в прошлом.

"Должен существовать стандарт базовой военной подготовки. В конце этого курса гражданин Украины сдает экзамены и получает сертификат о базовой военной подготовке. Этот сертификат значит, что человек готов ко вступлению в мобилизационный резерв, подачи заявления в контрактную армию или территориальную оборону. Таким образом мы получили бы тотальное участие украинцев в обороне страны, но без всякого принуждения", – уверен Самусь.

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Идея полностью перевести украинскую армию на профессиональную основу далеко не нова. Как минимум со времен Леонида Кучмы каждая следующая власть так или иначе поднимала эту тему. Виктору Януковичу это даже формально удалось. В октябре 2013 года срочную службу отменили везде, кроме Внутренних войск. После Революции достоинства и начала российской агрессии призыв вернули.

Но и в годы правления Петра Порошенко вопрос отказа от "срочников" время от времени поднимался. Министерство обороны должно было просчитать переход Украины на профессиональную армию, хотя до конкретики дело так и не дошло. Предметно к этой реформе подошла уже команда Владимира Зеленского. Задача от президента – предложить такую модель армии, чтобы у Кремля не было даже мысли о нападении на Украину, объяснил министр обороны Алексей Резников.

Срочная служба до сих пор существует во многих странах мира, но все больше армий полностью переходят на исключительно профессиональную основу, оставляя возможность привлекать подготовленный резерв и добровольцев в особый период. Так что для Украины отмена призыва выглядит логичным шагом подальше от советского прошлого. Но укрепить оборону она сможет лишь в том случае, если на смену придет продуманная программа общей подготовки и достойное обеспечение для профессиональных военных.