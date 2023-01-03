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Шмыгаль: Украина должна перейти к контрактной армии после победы над РФ

Фото: Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України (kmu.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

Украине необходимо перейти на контрактную армию после того, как война с Россией завершится победой нашей страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля в Telegram.

"После нашей победы мы должны перейти к сильной контрактной армии и одновременно предоставить каждому возможность получить знания и умения, которые помогут в защите страны, если враг снова нападет", - подчеркнул глава правительства.

Напомним, согласно указу президента Украины Владимира Зеленского, который был утвержден еще до полномасштабного вторжения России в Украину, в нашей стране с 1 января 2024 года должны будут отменить призыв.

Вместо него появится "интенсивная военная подготовка" длиной в пару месяцев, срочников заменят контрактники, а численность Вооруженных сил Украины (ВСУ) вырастет почти на треть. Почему власти нашей страны пошли на такой шаг - можете узнать в материале РБК-Украина.

Также эксперты в комментарии РБК-Украина еще до начала полномасштабной войны с Россией рассказали, что срочная служба является советским пережитком и в наших реалиях она не нужна.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

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Денис ШмыгальКонтрактная армияВойна России против Украины