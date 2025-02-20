Шмигаль теж провів зустріч з Келлогом: обговорили економіку та фронт

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль у четвер, 20 лютого, провів зустріч зі спецпредставником президента США Кітом Келлогом. Обговорили, зокрема, ситуацію на фронті та в українській економіці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави українського уряду.

"Україна сміливо і рішуче стримує російську військову агресію на нашій суверенній території, і ми вдячні США та всім американцям за підтримку в цій розв'язаній Росією війні. Місія пана Келлога - допомогти встановити справедливий і тривалий мир. У цьому він має повну підтримку з боку українського уряду", - зазначив Шмигаль.

Він поінформував спецпредставника президента США про щоденний спротив України російській агресії та розповів про ситуацію в економіці.

"Попри війну, ми розвиваємо оборонні виробництва, платимо соціальні видатки, а кожна гривня платників податків іде на Збройні Сили України. Економіка працює на воєнних рейках. Уряд готовий спільно з адміністрацією США працювати для досягнення прагматичних і взаємовигідних результатів для наших країн", - додав прем'єр.

Шмигаль також розповів Келлогу про щоденний російський терор проти українців, атаки на об'єкти енергетики та інші злочини.

"Підкреслив, що Україна як ніхто прагне миру. Але це має бути справедливий мир із надійними гарантіями безпеки та притягненням агресора до відповідальності. Важливо, щоби будь-які перемовини про мир в Україні відбувалися за участі України.Ми розраховуємо на лідерство США в забезпеченні чесного та надійного миру", - зазначив він.