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У Києві почав діяти новий тариф на воду: скільки коштує кубометр

18:49 25.09.2026 Пт
2 хв
aimg Тетяна Веремєєва
У Києві почав діяти новий тариф на воду: скільки коштує кубометр Ілюстративне фото (колаж РБК-Україна)
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У Києві затвердили новий тариф на централізоване водопостачання та водовідведення. Відповідне рішення вже оприлюднили, тож документ набув чинності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську державну адміністрацію (КМДА).

Який тариф діятиме для населення

Згідно з розпорядженням на офіційному порталі Києва, для мешканців столиці вартість послуг централізованого водопостачання та водовідведення становитиме 63,79 гривні за кубометр.

У розпорядженні вказано, що воно діє до 31 грудня 2026 року.

При цьому тариф на рівні майже 90 гривень за кубометр, який обговорювали раніше, наразі для населення застосовувати не будуть.

У КМДА зазначають, що місто разом із "Київводоканалом" забезпечуватиме поступове приведення тарифів у відповідність до реальних витрат, водночас враховуючи інтереси населення.

Тариф, який зараз вводиться в дію для населення, був затверджений ще у 2025 році ПрАТ "АК "Київводоканал" Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

Чому говорять про підвищення тарифів

У "Київводоканалі" зазначають, що більшість водоканалів України вже збільшили тарифи на воду та водовідведення до 90 гривень за кубометр і більше.

У Києві почав діяти новий тариф на воду: скільки коштує кубометр
Тарифи на воду у різних містах України (інфографіка: КМДА)

Підприємство пояснює зростання витрат подорожчанням ресурсів: електроенергії, пального та реагентів. Крім того, через зростання витрат підприємство має труднощі із забезпеченням працівників належною зарплатою та умовами праці.

У КМДА зазначають, що нинішній підхід має, з одного боку, стримати різке зростання тарифів для населення, а з іншого - підтримати стабільність роботи системи водопостачання та водовідведення Києва напередодні опалювального сезону.

Нагадаємо, 3 вересня Київрада підтримала підвищення тарифу на централізоване водопостачання та водовідведення. До цього загальний тариф у столиці становив 30,38 гривні за кубометр.

РБК-Україна також розповідало, де ще влітку підняли тариф на водопостачання та водовідведення.

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