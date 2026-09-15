"Укрзалізниця" підвищила тарифи на приміські поїзди: де зросли ціни

"Укрзалізниця" підвищує тарифи на приміські поїзди в кількох областях України. Тепер ціна квитка буде залежати від відстані поїздки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрзалізницю" .

У компанії розповідають, що запроваджують нову шестизонову систему тарифів, згідно з якою дальність поїздки впливатиме на її вартість. Поступово систему планують поширити і на інші регіони України.

Першими нові тарифи з 15 вересня почали діяти у Київській, Чернігівській та Житомирській областях.

З 22 вересня їх запровадять в Одеській, Дніпропетровській, Миколаївській та Черкаській областях.

Скільки тепер коштує проїзд

Пасажири платитимуть фіксовану суму в межах кожної тарифної зони:

до 50 км - 30 гривень ;

; 51-90 км - 55 гривень ;

; 91-130 км - 75 гривень ;

; 131-170 км - 95 гривень ;

; 171-250 км - 115 гривень ;

; понад 250 км - 150 гривень.

Тобто якщо поїздка потрапляє в одну тарифну зону, вартість буде однаковою незалежно від того, скільки саме кілометрів пасажир проїде в її межах.

Наприклад, для поїздки на 51 км і на 90 км діятиме однакова ціна - 55 гривень.

"Укрзалізниця" пояснила підвищення

В компанії зазначають, що приміські перевезення залишаються збитковими. Серед причин називають несплату низкою адміністрацій компенсацій за перевезення пільговиків, а також зростання вартості електроенергії, пального та інших ресурсів.

В "Укрзалізниці" очікують, що нова модель допоможе частково скоротити збитки без суттєвого підвищення вартості проїзду. За рахунок цього компанія також планує зберегти чинні приміські маршрути та зупинки й спрямувати більше коштів на ремонт і модернізацію поїздів.