"Укрзалізниця" підвищила тарифи на приміські поїзди: де зросли ціни
"Укрзалізниця" підвищує тарифи на приміські поїзди в кількох областях України. Тепер ціна квитка буде залежати від відстані поїздки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрзалізницю".
У компанії розповідають, що запроваджують нову шестизонову систему тарифів, згідно з якою дальність поїздки впливатиме на її вартість. Поступово систему планують поширити і на інші регіони України.
Першими нові тарифи з 15 вересня почали діяти у Київській, Чернігівській та Житомирській областях.
З 22 вересня їх запровадять в Одеській, Дніпропетровській, Миколаївській та Черкаській областях.
Скільки тепер коштує проїзд
Пасажири платитимуть фіксовану суму в межах кожної тарифної зони:
- до 50 км - 30 гривень;
- 51-90 км - 55 гривень;
- 91-130 км - 75 гривень;
- 131-170 км - 95 гривень;
- 171-250 км - 115 гривень;
- понад 250 км - 150 гривень.
Тобто якщо поїздка потрапляє в одну тарифну зону, вартість буде однаковою незалежно від того, скільки саме кілометрів пасажир проїде в її межах.
Наприклад, для поїздки на 51 км і на 90 км діятиме однакова ціна - 55 гривень.
"Укрзалізниця" пояснила підвищення
В компанії зазначають, що приміські перевезення залишаються збитковими. Серед причин називають несплату низкою адміністрацій компенсацій за перевезення пільговиків, а також зростання вартості електроенергії, пального та інших ресурсів.
В "Укрзалізниці" очікують, що нова модель допоможе частково скоротити збитки без суттєвого підвищення вартості проїзду. За рахунок цього компанія також планує зберегти чинні приміські маршрути та зупинки й спрямувати більше коштів на ремонт і модернізацію поїздів.
Нагадаємо, "Укрзалізниця" у травні нинішнього року запустила можливість купівлі квитків на приміські поїзди через мобільний застосунок на всій території України.
РБК-Україна також розповідало, що пасажири Kyiv City Express можуть провалідовувати квитки, придбані у застосунку "Укрзалізниці", через помаранчеві валідатори перед входом на платформу. Для цього достатньо оновити застосунок і піднести електронний квиток до пристрою перед поїздкою.