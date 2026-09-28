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Шмигаль: Тарифы на газ для украинцев останутся неизменными до конца зимы

13:46 28.09.2026 Пн
1 мин
aimg Валерий Ульяненко
Шмигаль: Тарифы на газ для украинцев останутся неизменными до конца зимы Фото: Кабмин зафиксировал тарифы на газ для украинцев (Getty Images)
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Тарифы на газ для украинцев останутся неизменными в течение всего осенне-зимнего периода. Кабмин продлил действие ПСО (возложение специальных обязательств) на рынке природного газа до 31 марта 2027 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра энергетики Дениса Шмыгаля.

Продолжение механизма ПСО гарантирует, что стоимость "голубого топлива" для населения не будет расти во время отопительного сезона.

"Это также позволит сохранить льготные тарифы для предприятий теплоснабжения, продлить условия продажи природного газа операторам газораспределительных систем и для когенерации на прифронтовых территориях", - отметил министр.

Шмигаль подчеркнул, что это решение является критически важным для миллионов украинских семей во время войны. Оно позволит обеспечить надежную и бесперебойную поставку газа, а также стабильную работу тепловых объектов и всей энергосистемы Украины.

"Несмотря на значительные потери отрасли в результате российских атак, государство продолжит создавать условия, чтобы защитить людей", - заявил он.

Напомним, в Киеве утвердили новый тариф на централизованное водоснабжение и водоотвод. Стоимость услуг будет составлять 63,79 грн за кубометр.

РБК-Украина также писало, что "Укрзализныця" повышает тарифы на пригородные поезда в нескольких областях Украины. Стоимость билета зависит от расстояния поездки.

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