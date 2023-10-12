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Шмигаль спрогнозував значне уповільнення інфляції та зростання ВВП цього року

Україна, Четвер 12 жовтня 2023 11:41
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Шмигаль спрогнозував значне уповільнення інфляції та зростання ВВП цього року Фото: премьер-министр Денис Шмигаль (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Олександр Білоус

Темпи зростання споживчих цін в Україні у 2023 році уповільняться до 8-9% після інфляції минулого року на рівні 26,6%. Зростання ВВП очікується більш ніж на 3% після падіння на 29,1% у 2022 році.

Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію виступу на відкритті Київського міжнародного економічного форуму.

"Минулого року економіка впала майже на 30%, ми втратили майже 30% ВВП, ми втратили 35% імпорту, інфляція склала 26%, виробництво (промислове, - ред.) впало майже на 37%, дефіцит бюджету складав майже 20%", - сказав він.

За його словами, у 2023 році ситуацію вдалося розгорнути. "І ми маємо інфляцію між 8 і 9%, по року будемо бачити, але я переконаний, що вона не буде вищою", - повідомив прем’єр.

Шмигаль також зазначив, що міжнародні резерви складають рекордні в історії 40 млрд доларів, дефіцит бюджету все ще залишається 20%, але він компенсується міжнародною допомогою. Якщо у 2022 році Україна отримала 32 млрд доларів грантів та пільгових кредитів, то цього року це буде 42 млрд доларів прямого бюджетного фінансування, без військової підтримки та гуманітарної допомоги.

"Ми розуміємо, що цього року ми отримаємо зростання ВВП в межах 3% і більше", - спрогнозував він.

Інфляція та ВВП України

Нагадаємо, у 2022 році інфляція в Україні прискорилася до 26,6%. У вересні 2023 року інфляція уповільнилася до 7,1%.

Заступник голови НБУ Сергія Ніколайчук заявив, що центробанк наприкінці жовтня додатково покращить прогноз щодо інфляції та прогнози зростання валового внутрішнього продукту на 2023 рік.

За даними Держстату, падіння валового внутрішнього продукту України за 2022 рік становило 29,1%.

Прогноз зростання ВВП України на рівні 3,2% закладений до державного бюджету на 2023 рік у вересні минулого року і з тих пір не змінювався.

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