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Шмыгаль спрогнозировал значительное замедление инфляции и рост ВВП в этом году

Украина, Четверг 12 октября 2023 11:41
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Шмыгаль спрогнозировал значительное замедление инфляции и рост ВВП в этом году Фото: премьер-министр Денис Шмыгаль (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Темпы роста потребительских цен в Украине в 2023 году замедлятся до 8-9% после инфляции в прошлом году на уровне 26,6%. Рост ВВП ожидается более чем на 3% после падения на 29,1% в 2022 году.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию выступления на открытии Киевского международного экономического форума.

"В прошлом году экономика упала почти на 30%, мы потеряли почти 30% ВВП, мы потеряли 35% импорта, инфляция составила 26%, производство (промышленное - ред.) упало почти на 37%, дефицит бюджета составлял почти 20%", - сказал он.

По его словам, в 2023 году ситуацию удалось развернуть. "И мы имеем инфляцию между 8 и 9%, по году будем видеть, но я убежден, что она не будет выше", - сообщил премьер.

Шмыгаль также отметил, что международные резервы составляют рекордные в истории 40 млрд долларов, дефицит бюджета все еще остается 20%, но компенсируется международной помощью. Если в 2022 году Украина получила 32 млрд долларов грантов и льготных кредитов, то в этом году это будет 42 млрд долларов прямого бюджетного финансирования, без военной поддержки и гуманитарной помощи.

"Мы понимаем, что в этом году мы получим рост ВВП в пределах 3% и более", - спрогнозировал он.

Инфляция и ВВП Украины

Напомним, в 2022 году инфляция в Украине ускорилась до 26,6%. В сентябре 2023 года инфляция замедлилась до 7,1%.

Замглавы НБУ Сергея Николайчук заявил, что центробанк в конце октября дополнительно улучшит прогноз по инфляции и прогнозы роста валового внутреннего продукта на 2023 год.

По данным Госстата, падение валового внутреннего продукта Украины за 2022 год составило 29,1%.

Прогноз роста ВВП Украины на уровне 3,2% заложен в государственный бюджет на 2023 год в сентябре прошлого года и с тех пор не изменялся.

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ВВП Инфляция в Украине
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