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Шмигаль про ситуацію з електроенергією: дозволяє скорочувати час відключень

Фото: прем'єр-міністр України Денис Шмигаль (kmu.gov.ua)
Автор: Тетяна Зарембо

На сьогодні виробники електроенергії забезпечують 83% споживання, що дасть змогу скоротити час відключень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-сторінку прем'єр міністра України Дениса Шмигаля.

Як зазначив прем'єр, до всіх операторів системи розподілу, тобто обленерго, були доведені ліміти споживання по кожній області. Саме вони пріоритетно забезпечують живлення об’єктів критичної інфраструктури. Потреби інших споживачів - підприємств та житлового сектору - забезпечуються на 40-50%.

"Відновлення триває, що дозволяє скорочувати час відключень, а також переходити до прогнозованих планових графіків", - констатував Шмигаль.

РБК-Україна нагадало умову того, аби відключення світла в Україні стали коротшими за часом. Для цього необхідно, аби не було нових обстрілів енергосистеми, зазначив міністр енергетики Герман Галущенко.

Нещодавно директор ДТЕК Дмитро Сахарук пояснив нерівномірні відключення світла в Україні.

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відключеня світла