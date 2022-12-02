Шмыгаль о ситуации с электроэнергией: позволяет сокращать время отключений

На сегодняшний день производители электроэнергии обеспечивают 83% потребления, что позволит сократить время отключений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram -страницу премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

Как отметил премьер, всем операторам системы распределения, то есть облэнерго, были доведены лимиты потребления по каждой области. Именно они приоритетно обеспечивают питание объектов критической инфраструктуры. Потребности других потребителей - предприятий и жилого сектора - обеспечиваются на 40-50%.

"Восстановление продолжается, что позволяет сокращать время отключений, а также переходить к прогнозируемым плановым графикам", - констатировал Шмигаль.