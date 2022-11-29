Одним на 12 годин, а іншим на дві: українцям пояснили, чому нерівномірно вмикають світло
Українцям нерівномірно вмикають світло, бо немає можливості передати необхідний обсяг електрики через певний вузол.
Про це заявив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його виступ в ефірі національного телемарафону.
"По-перше, у нас є мережеві обмеження. Тобто руйнація мережі через обстріли", - заявив Сахарук.
За його словами, відключення трапляються через аварії, бо мережа перевантажена, а також люди більше споживають.
"Чому світла в одних клієнтів може бути більше, а в інших менше? Бо немає можливості передати необхідний обсяг електрики через певний вузол. Тому 100-відсоткової рівномірності ми зараз забезпечити не можемо", - додав виконавчий директор ДТЕК.
Нагадаємо, що ситуація з електропостачанням в Україні складна, проте вже є можливість давати світло в оселях по 5-6 годин на день.
Місцева влада повинна пояснити людям, чому деякі будинки в Україні не відключають від електроенергії.
Наразі в Україні спостерігається дефіцит виробництва електроенергії. Погодинні графіки відключень світла необхідні для того, аби стабілізувати систему та підтримувати баланс між споживанням і виробництвом електроенергії.
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