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Шмигаль про саміт НАТО: очікуємо на історичні рішення

Фото: прем'єр-міністр України Денис Шмигаль (kmu.gov.ua)
Автор: Каріна Левицька

Під час саміту НАТО у Вільнюсі Україна очікує на історичні рішення, що наблизять її до членства в Альянсі

Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram-канал.

"Сьогодні у Вільнюсі стартував саміт НАТО. Очікуємо на історичні рішення, що наблизять нашу країну до членства в Альянсі", - наголосив прем'єр.

За його словами, Україна є невід’ємним елементом світової архітектури безпеки.

"Зараз ми на передовій боротьби за цінності, навколо яких створювався Альянс. Тому наша країна так само потрібна НАТО, як і НАТО потрібне нашій країні", - додав він.

Шмигаль підкреслив, що вступ до НАТО – це один із геополітичних пріоритетів України. Однак нагадав, що для країни також важлива практична підтримка, яку надає НАТО та країни-члени Альянсу.

"Ця допомога робить наші Сили оборони сильнішими, допомагає звільняти наші території. Дякуємо за це. Розраховуємо, що така підтримка буде ще більш послідовною та систематичною", - підсумував прем'єр.

Саміт НАТО у Вільнюсі

Україна розуміє, що не зможе вступити до НАТО під час війни проти Росії, але хоче одержати запрошення приєднатися до Альянсу на саміті.

Держсекретар США Ентоні Блінкен зазначив, що на саміті Україна має отримати потужний пакет підтримки, включаючи шлях до членства в Альянсі.

Посол Литви в НАТО Дейвідас Матулоніс вважає, що Україна не отримає запрошення. Але на саміті буде визначено чіткішу процедуру, за яких умов Україна може її отримати.

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