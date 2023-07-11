Шмыгаль о саммите НАТО: ожидаем исторических решений

"Сегодня в Вильнюсе стартовал саммит НАТО. Ожидаем исторических решений, которые приблизят нашу страну к членству в Альянсе", - подчеркнул премьер.

По его словам, Украина является неотъемлемым элементом мировой архитектуры безопасности.

"Сейчас мы на передовой борьбы за ценности, вокруг которых создавался Альянс. Поэтому наша страна так же нужна НАТО, как и НАТО нужно нашей стране", - добавил он.

Шмыгаль подчеркнул, что вступление в НАТО - это один из геополитических приоритетов Украины. Однако напомнил, что для страны также важна практическая поддержка, которую оказывает НАТО и страны-члены Альянса.

"Эта помощь делает наши Силы обороны сильнее, помогает освобождать наши территории. Спасибо за это. Рассчитываем, что такая поддержка будет еще более последовательной и систематической", - подытожил премьер.

Саммит НАТО в Вильнюсе

Украина понимает, что не сможет вступить в НАТО во время войны против России, но хочет получить приглашение присоединиться к Североатлантическому союзу на саммите.

Госсекретарь США Энтони Блинкен отметил, что на саммите Украина должна получить мощный пакет поддержки, включая путь к членству в Альянсе.

Посол Литвы в НАТО Дейвидас Матулонис считает, что Украина не получит приглашение. Но на саммите будет определена более четкая процедура, при каких условиях Украина может ее получить.

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