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Шмигаль розповів подробиці майбутнього візиту голови Єврокомісії до України

Фото: прем'єр-міністр України Денис Шмигаль (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

2 лютого в Україну з візитом приїде голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн разом із делегацією. У ході візиту будуть проведені переговори щодо того, як прискорити вступ України до ЄС.

Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, повідомляє РБК-Україна з посиланням на засідання уряду.

"Вже 2 лютого в Україну для проведення міжурядових консультацій мають прибути єврокомісари та голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Це будуть дуже практичні перемовини про те, як прискорити шлях України до ЄС, які реформи запускаємо, якої допомоги потребуємо", - заявив він.

Шмигаль додав, що 3 лютого відбудеться саміт Україна-ЄС.

"Ми дуже швидко продовжуємо нашу європейську інтеграцію та чітко розуміємо найближчу перспективу для України стати членом ЄС", - заявив він.

Прем'єр наголосив, що Україна налагодила дуже тісну та плідну взаємодію з європейськими партнерами на рівні Єврокомісії, Європарламенту, Європейської ради.

Нагадаємо, раніше спікер Єврокомісії Дана Спінант повідомила, що 15 із 27 членів Єврокомісії відвідають Київ 2 лютого. Вони проведуть зустріч із представниками українського уряду.

Крім того, раніше Шмигаль підтвердив візит Урсули фон дер Ляйєн до Києва.

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ЄврокомісіяДенис ШмигальВізит в УкраїнуУрсула фон дер Ляйєн