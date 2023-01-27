Шмигаль розповів подробиці майбутнього візиту голови Єврокомісії до України

"Вже 2 лютого в Україну для проведення міжурядових консультацій мають прибути єврокомісари та голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Це будуть дуже практичні перемовини про те, як прискорити шлях України до ЄС, які реформи запускаємо, якої допомоги потребуємо", - заявив він.

Шмигаль додав, що 3 лютого відбудеться саміт Україна-ЄС.

"Ми дуже швидко продовжуємо нашу європейську інтеграцію та чітко розуміємо найближчу перспективу для України стати членом ЄС", - заявив він.

Прем'єр наголосив, що Україна налагодила дуже тісну та плідну взаємодію з європейськими партнерами на рівні Єврокомісії, Європарламенту, Європейської ради.

Нагадаємо, раніше спікер Єврокомісії Дана Спінант повідомила, що 15 із 27 членів Єврокомісії відвідають Київ 2 лютого. Вони проведуть зустріч із представниками українського уряду.

Крім того, раніше Шмигаль підтвердив візит Урсули фон дер Ляйєн до Києва.

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