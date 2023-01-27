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Шмыгаль рассказал подробности будущего визита главы Еврокомиссии в Украину

Фото: премьер-министр Украины Денис Шмыгаль (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

2 февраля в Украину с визитом приедет глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен вместе с делегацией. В ходе визита будут поведены переговоры о том, как ускорить вступление Украины в ЕС.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, сообщает РБК-Украина со ссылкой на заседание правительства.

"Уже 2 февраля в Украину для проведения межправительственных консультаций должны прибыть еврокомиссары и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Это будут очень практические переговоры о том, как ускорить путь Украины в ЕС, какие реформы запускаем, в какой помощи нуждаемся", - заявил он.

Шмыгаль добавил, что 3 февраля состоится саммит Украина-ЕС.

"Мы очень быстро продолжаем нашу европейскую интеграцию и четко понимаем ближайшую перспективу для Украины стать членом ЕС", - заявил он.

Премьер подчеркнул, что Украина наладила очень тесное и плодотворное взаимодействие с невропейскими партнерами на уровне Еврокомиссии, Европарламента, Европейского совета.

Напомним, ранее спикер Еврокомиссии Дана Спинант сообщила, что 15 из 27 членов Еврокомиссии посетят Киев 2 февраля. Они проведут встречу с представителями украинского правительства.

Кроме того, ранее Шмыгаль подтвердил визит Урсулы фон дер Ляйен в Киев.

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ЕврокомиссияДенис ШмыгальВизит в УкраинуУрсула фон дер Ляйен