Шмигаль розповів, куди планується витратити гроші із заморожених російських активів

Шмигаль сказав, що активи будуть використовуватися для відновлення України, в тому числі ремонту енергетичних об'єктів, які пошкодили росіяни під час ракетних ударів по Україні.

"Наполягаємо на використанні заморожених російських активів для посилення та відновлення України. В умовах обмеженості ресурсів зосередимося на нагальних потребах, таких як ремонт енергетичної та критичної інфраструктури", - заявив Шмигаль.

Концентруємося на конкретних кроках та пріоритетних для інвестицій секторах для побудови сталої військової економіки. Робимо все можливе для фінансової стійкості та самодостатності нашої економіки.