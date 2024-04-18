Шмыгаль рассказал, куда планируется потратить деньги с замороженных российских активов

Шмыгаль сказал, что активы будут использоваться для восстановления Украины, в том числе и ремонте энергетических объектов, которые повредили россияне во время ракетных ударов по Украине.

"Настаиваем на использовании замороженных российских активов для усиления и восстановления Украины. В условиях ограниченности ресурсов сосредоточимся на неотложных потребностях, таких как ремонт энергетической и критической инфраструктуры", - заявил Шмыгаль.

Концентрируемся на конкретных шагах и приоритетных для инвестиций секторах для построения устойчивой военной экономики. Делаем все возможное для финансовой устойчивости и самодостаточности нашей экономики.