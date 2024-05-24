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Шмигаль розповів, яку фінансову допомогу від партнерів Україна очікує отримати цього року

Фото: прем'єр-міністр України Денис Шмигаль (kmu.gov.ua)
Автор: Тетяна Степанова

Цього року Україна очікує отримати ще 4,5 млрд доларів бюджетної підтримки від Міжнародного валютного фонду (МВФ), 16 млрд євро від Європейського союзу та 8 млрд доларів від США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля під час засідання Кабінету міністрів.

"Вчора мали зустріч із представниками МВФ. Цього року ми вже отримали від Фонду 880 млн доларів, розраховуємо отримати ще 4,5 млрд доларів бюджетної підтримки на 2024 рік", - розповів Шмигаль.

Також він нагадав, що цього тижня Україна та ЄС підписали Рамкову угоду щодо фінансування з боку Європейського союзу в межах реалізації Ukraine Facility. Заплановане на цей рік фінансування за програмою - 16 млрд євро. 

Окрім того, цьогоріч Україна очікує отримати від США майже 8 млрд доларів бюджетної підтримки. 

"Але потрібно розуміти, що кошти наших партнерів можемо направляти лише на невійськові цілі. Тобто оборонну кампанію Уряд фінансує за рахунок коштів платників податків, а також військових облігацій", - зазначив прем'єр.

Від початку року уряд вже виділив на оборону країни понад 500 млрд гривень. 

"За цей час кожна гривня платників податків, яка надходить до бюджету, одразу направлялася і направляється нашим урядом на зброю, дрони, техніку, забезпечення наших військових та їхні зарплати", - додав Шмигаль.

Ukraine Facility

Нагадаємо, у лютому лідери країн ЄС під час саміту у Брюсселі погодили чотирирічний пакет допомоги Україні, розмір якого становить 50 мільярдів доларів. Пізніше Європейський парламент підтримав рішення щодо започаткування Ukraine Facility.

22 травня Україна та ЄС підписали Рамкову угоду щодо фінансування в рамках реалізації Ukraine Facility.

Тим часом директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду (МВФ) Крісталіна Георгієва заявила, що Україна потребує 42 млрд доларів бюджетної підтримки цього року, оскільки вона продовжує боротися проти російського вторгнення.

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Кабінет Міністрів УкраїниДенис Шмигаль