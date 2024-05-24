Шмигаль розповів, яку фінансову допомогу від партнерів Україна очікує отримати цього року

"Вчора мали зустріч із представниками МВФ. Цього року ми вже отримали від Фонду 880 млн доларів, розраховуємо отримати ще 4,5 млрд доларів бюджетної підтримки на 2024 рік", - розповів Шмигаль.

Також він нагадав, що цього тижня Україна та ЄС підписали Рамкову угоду щодо фінансування з боку Європейського союзу в межах реалізації Ukraine Facility. Заплановане на цей рік фінансування за програмою - 16 млрд євро.

Окрім того, цьогоріч Україна очікує отримати від США майже 8 млрд доларів бюджетної підтримки.

"Але потрібно розуміти, що кошти наших партнерів можемо направляти лише на невійськові цілі. Тобто оборонну кампанію Уряд фінансує за рахунок коштів платників податків, а також військових облігацій", - зазначив прем'єр.

Від початку року уряд вже виділив на оборону країни понад 500 млрд гривень.

"За цей час кожна гривня платників податків, яка надходить до бюджету, одразу направлялася і направляється нашим урядом на зброю, дрони, техніку, забезпечення наших військових та їхні зарплати", - додав Шмигаль.