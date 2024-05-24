Шмыгаль рассказал, какую финансовую помощь от партнеров Украина ожидает получить в этом году

"Вчера встречались с представителями МВФ. В этом году мы уже получили от Фонда 880 млн долларов, рассчитываем получить еще 4,5 млрд долларов бюджетной поддержки на 2024 год", - рассказал Шмыгаль.

Также он напомнил, что на этой неделе Украина и ЕС подписали Рамочное соглашение о финансировании со стороны Европейского союза в рамках реализации Ukraine Facility. Запланированное на этот год финансирование по программе - 16 млрд евро.

Кроме того, в этом году Украина ожидает получить от США около 8 млрд долларов бюджетной поддержки.

"Но нужно понимать, что средства наших партнеров можем направлять только на невоенные цели. То есть, оборонную кампанию Правительство финансирует за счет средств налогоплательщиков, а также военных облигаций", - отметил премьер.

С начала года правительство уже выделило на оборону страны более 500 млрд гривен.

"За это время каждая гривна налогоплательщиков, поступающая в бюджет, сразу направлялась и направляется нашим правительством на оружие, дроны, технику, обеспечение наших военных и их зарплаты", - добавил Шмыгаль.