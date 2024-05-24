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Шмыгаль рассказал, какую финансовую помощь от партнеров Украина ожидает получить в этом году

Фото: премьер-министр Украины Денис Шмыгаль (kmu.gov.ua)
Автор: Татьяна Степанова

В этом году Украина ожидает получить еще 4,5 млрд долларов бюджетной поддержки от Международного валютного фонда (МВФ), 16 млрд евро от Европейского союза и 8 млрд долларов от США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля на заседании Кабинета министров.

"Вчера встречались с представителями МВФ. В этом году мы уже получили от Фонда 880 млн долларов, рассчитываем получить еще 4,5 млрд долларов бюджетной поддержки на 2024 год", - рассказал Шмыгаль.

Также он напомнил, что на этой неделе Украина и ЕС подписали Рамочное соглашение о финансировании со стороны Европейского союза в рамках реализации Ukraine Facility. Запланированное на этот год финансирование по программе - 16 млрд евро.

Кроме того, в этом году Украина ожидает получить от США около 8 млрд долларов бюджетной поддержки.

"Но нужно понимать, что средства наших партнеров можем направлять только на невоенные цели. То есть, оборонную кампанию Правительство финансирует за счет средств налогоплательщиков, а также военных облигаций", - отметил премьер.

С начала года правительство уже выделило на оборону страны более 500 млрд гривен.

"За это время каждая гривна налогоплательщиков, поступающая в бюджет, сразу направлялась и направляется нашим правительством на оружие, дроны, технику, обеспечение наших военных и их зарплаты", - добавил Шмыгаль.

Ukraine Facility

Напомним, в феврале лидеры стран ЕС на саммите в Брюсселе согласовали четырехлетний пакет помощи Украине, размер которого составляет 50 миллиардов долларов. Позже Европейский парламент поддержал решение о создании Ukraine Facility.

22 мая Украина и ЕС подписали Рамочное соглашение о финансировании в рамках реализации Ukraine Facility.

Тем временем, директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявила, что Украина нуждается в 42 млрд долларов бюджетной поддержки в этом году, поскольку она продолжает бороться против российского вторжения.

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Кабинет Министров УкраиныДенис Шмыгаль