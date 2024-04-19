В МВФ назвали суму бюджетної підтримки, яку потребує Україна цього року

Директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду (МВФ) Крісталіна Георгієва заявила, що Україна потребує 42 млрд доларів бюджетної підтримки цього року, оскільки вона продовжує боротися проти російського вторгнення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Глобальна підтримка України залишається твердою. Однак, війну росії проти України потрібно припинити, це людська трагедія і перешкода для перспектив зростання світової економіки", - сказала Георгієва.

Допомога МВФ для України

Наприкінці березня 2023 року була схвалена Угода України за Програмою розширеного фінансування (The Extended Fund Facility, EFF) на суму 15,6 млрд доларів. Київ отримав політичні зобов'язання від партнерів щодо надання 122 млрд доларів до 2027 року. Очікується, що у 2024 році Україна отримає від МВФ 5,4 млрд доларів.

21 березня Рада директорів МВФ завершила третій перегляд угоди в рамках EFF для України. Також вона схвалила виділення траншу на суму близько 880 млн доларів. А вже 23 березня Україна отримала від МВФ третій транш фінансової підтримки за програмою EFF на 880 млн доларів.

18 квітня голова Нацбанку Андрій Пишний заявив, що наприкінці травня в Україні розпочне роботу місія МВФ для чергового перегляду Програми розширеного фінансування.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.