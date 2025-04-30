Шмыгаль рассказал детали будущего соглашения Украины и США о недрах
Будущее соглашение Украины и США о полезных ископаемых будет абсолютно партнерским. Инвестиционный фонд будет иметь 50/50 доли управления и наполнения.
Как сообщает РБК-Украина, об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал в эфире телемарафона.
"Соглашение о недрах с США будет абсолютно партнерским: инвестиционный фонд будет иметь 50/50 доли управления и наполнения. Взносы будут осуществляться в денежной форме, а американская сторона сможет засчитывать новую военную помощь как вклад в фонд.", - рассказал Шмыгаль.
По его словам, в рамках соглашения Украина сохраняет за собой контроль над всеми ресурсами, недрами и инфраструктурой и осуществляет лишь взнос с новых лицензий на полезные ископаемые. Никакая помощь США, которая предоставлялась до соглашения, не является его предметом.
Как отметил премьер, фонд должен инвестировать в развитие Украины в течение 10 лет. Это могут быть как капитальные инвестиции, так и выкуп украинской продукции по принципу take or pay. В соглашении прописаны нулевые пошлины для США и Украины.
Кроме того, американская сторона берет на себя обязательства привлекать других международных партнеров.
"Это соглашение никак не противоречит вступлению Украины в Европейский Союз", - добавил Шмыгаль.
Соглашение Украины и США
Напомним, еще в феврале Украина и США начали обсуждение соглашения о редкоземельных металлах. С тех пор обе стороны разрабатывали условия, которые подойдут как Киеву, так и Вашингтону.
В марте США передали Украине новый проект соглашения. Стороны уже провели несколько технических онлайн-встреч, на которых обсуждали условия сотрудничества.
В начале апреля министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Киев уже сформулировал свою позицию по соглашению и готовит делегацию для переговоров в Вашингтоне.
По словам президента Украины Владимира Зеленского, новое соглашение с США стало "сильнее" и "равноправным".
По данным источников РБК-Украина, Украина и США уже сегодня, 30 апреля, могут подписать соглашение о редкоземельных металлах. Первый вице-премьер-министр Юлия Свириденко сейчас находится в Вашингтоне.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подтвердил, что соглашение о недрах между Украиной и США будет подписано в ближайшие сутки.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.