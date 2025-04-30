Шмыгаль рассказал детали будущего соглашения Украины и США о недрах

Будущее соглашение Украины и США о полезных ископаемых будет абсолютно партнерским. Инвестиционный фонд будет иметь 50/50 доли управления и наполнения.

Как сообщает РБК-Украина , об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал в эфире телемарафона.

"Соглашение о недрах с США будет абсолютно партнерским: инвестиционный фонд будет иметь 50/50 доли управления и наполнения. Взносы будут осуществляться в денежной форме, а американская сторона сможет засчитывать новую военную помощь как вклад в фонд.", - рассказал Шмыгаль.

По его словам, в рамках соглашения Украина сохраняет за собой контроль над всеми ресурсами, недрами и инфраструктурой и осуществляет лишь взнос с новых лицензий на полезные ископаемые. Никакая помощь США, которая предоставлялась до соглашения, не является его предметом.

Как отметил премьер, фонд должен инвестировать в развитие Украины в течение 10 лет. Это могут быть как капитальные инвестиции, так и выкуп украинской продукции по принципу take or pay. В соглашении прописаны нулевые пошлины для США и Украины.

Кроме того, американская сторона берет на себя обязательства привлекать других международных партнеров.

"Это соглашение никак не противоречит вступлению Украины в Европейский Союз", - добавил Шмыгаль.