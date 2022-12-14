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Шмигаль: РФ выпустила тысячу ракет и дронов за полтора месяца, но не смогла разрушить энергосистему Украины

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Среда 14 декабря 2022 01:46
Шмигаль: РФ выпустила тысячу ракет и дронов за полтора месяца, но не смогла разрушить энергосистему Украины Фото: Премьер-министр Украины Денис Шмигаль (пресс-служба премьер-министра)
Автор: Олег Васкив

Россия не смогла погрузить Украину в блекаут. Враг рассчитывал на то, что своими ракетами полностью отключит свет и тепло, но потерпел неудачу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Дениса Шмыгаля в эфире телемарафона.

"Восемь ракетных ударов, более тысячи ракет и дронов за полтора месяца не смогли разрушить нашу энергосистему, но главное - не смогли разрушить устойчивость украинцев", - отметил глава правительства.

Шмигаль указал, что сейчас с поддержкой международных партнеров, "с массой направляемых" запчастей, будет продвигаться восстановление украинской энергетической инфраструктуры.

Также, по его словам, в Украине уже создана параллельная независимая инфраструктура производства электроэнергии через генераторы.

"Украинцы очень быстро и с очень высокой интенсивностью адаптируются и мобилизуются, поэтому нас им (россиянам - ред.) не сломать, мы точно пройдем эту зиму", - добавил премьер.

Напомним, президент Владимир Зеленский подчеркнул, что РФ не отказалась от тактики террора и готовится к новым массированным ракетным ударам.

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Денис Шмыгаль Электроэнергия Война России против Украины
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