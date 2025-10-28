Шмыгаль провел встречу с НАТО: говорили о PURL и реформах Минобороны
Министр обороны Украины Денис Шмыгаль провел в Киеве встречу со Старшим представителем НАТО в Украине Патриком Тернером, а также командующим NSATU и SAG-U генерал-лейтенантом Кертисом Баззардом.
Как сообщает РБК-Украина, об этом он написал в Telegram.
"Поблагодарил за системный диалог, углубляющий нашу евроатлантическую интеграцию", - отметил Денис Шмыгаль.
На встрече стороны подвели итоги заседания Совета Украина - НАТО на уровне министров обороны, которое в этом месяце состоялось в Брюсселе.
"Запад подчеркнул солидарность Альянса с Украиной и подтвердил наше равноправное участие в Совете. Партнеры также подтвердили готовность поддержки Минобороны в направлении реформ, необходимых для евроатлантической интеграции", - сообщил министр.
Также во время встречи отдельное внимание уделили инициативе PURL - закупке странами НАТО американского вооружения для Украины.
"Спасибо США, НАТО и всем государствам, которые уже присоединились к инициативе. Важно наладить системные поставки всего необходимого для нужд Сил обороны Украины", - подчеркнул Шмыгаль.
Программа PURL
Напомним, что PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) - это совместная инициатива США и НАТО, направленная на ускорение поставок вооружения Украине. В рамках программы формируется приоритетный перечень потребностей ВСУ, который передается союзникам для оперативного финансирования закупок.
Партнеры перечисляют средства на специальный счет НАТО, после чего США непосредственно поставляют оружие в соответствии с запросами Украины.
В сентябре стало известно, что администрация президента Дональда Трампа одобрила первые два пакета военной помощи Украине в рамках программы PURL.
А уже 14 октября посол США при НАТО Мэтью Уитакер сообщил, что в ближайшие дни ожидаются новые объявления о поставках вооружения через этот механизм.
Ранее в Министерстве обороны Украины объяснили, как именно программа PURL позволит существенно ускорить поставки оружия от партнеров.