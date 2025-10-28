ua en ru
Вт, 28 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Трампа и Путина Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Шмыгаль провел встречу с НАТО: говорили о PURL и реформах Минобороны

Украина, Вторник 28 октября 2025 19:41
UA EN RU
Шмыгаль провел встречу с НАТО: говорили о PURL и реформах Минобороны Фото: Шмыгаль встретился с представителями НАТО (t.me/ministry_of_defense_ua)
Автор: Наталья Кава

Министр обороны Украины Денис Шмыгаль провел в Киеве встречу со Старшим представителем НАТО в Украине Патриком Тернером, а также командующим NSATU и SAG-U генерал-лейтенантом Кертисом Баззардом.

Как сообщает РБК-Украина, об этом он написал в Telegram.

"Поблагодарил за системный диалог, углубляющий нашу евроатлантическую интеграцию", - отметил Денис Шмыгаль.

На встрече стороны подвели итоги заседания Совета Украина - НАТО на уровне министров обороны, которое в этом месяце состоялось в Брюсселе.

"Запад подчеркнул солидарность Альянса с Украиной и подтвердил наше равноправное участие в Совете. Партнеры также подтвердили готовность поддержки Минобороны в направлении реформ, необходимых для евроатлантической интеграции", - сообщил министр.

Также во время встречи отдельное внимание уделили инициативе PURL - закупке странами НАТО американского вооружения для Украины.

"Спасибо США, НАТО и всем государствам, которые уже присоединились к инициативе. Важно наладить системные поставки всего необходимого для нужд Сил обороны Украины", - подчеркнул Шмыгаль.

Программа PURL

Напомним, что PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) - это совместная инициатива США и НАТО, направленная на ускорение поставок вооружения Украине. В рамках программы формируется приоритетный перечень потребностей ВСУ, который передается союзникам для оперативного финансирования закупок.

Партнеры перечисляют средства на специальный счет НАТО, после чего США непосредственно поставляют оружие в соответствии с запросами Украины.

В сентябре стало известно, что администрация президента Дональда Трампа одобрила первые два пакета военной помощи Украине в рамках программы PURL.

А уже 14 октября посол США при НАТО Мэтью Уитакер сообщил, что в ближайшие дни ожидаются новые объявления о поставках вооружения через этот механизм.

Ранее в Министерстве обороны Украины объяснили, как именно программа PURL позволит существенно ускорить поставки оружия от партнеров.

Читайте РБК-Украина в Google News
Денис Шмыгаль НАТО
Новости
Отопительный сезон в Украине: 13 областей уже подключают тепло к домам
Отопительный сезон в Украине: 13 областей уже подключают тепло к домам
Аналитика
Европа против дронов Кремля: как союзники Украины готовятся отражать российскую агрессию
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Европа против дронов Кремля: как союзники Украины готовятся отражать российскую агрессию