Шмигаль провів зустріч з Головкомом та начальником Генштабу ЗСУ: що обговорювали

Зазначимо, що завдання Шмигалю вже поставив президент України Володимир Зеленський, який 18 липня провів першу нараду з новопризначеним міністром оборони. Від Шмигаля чекають аудиту домовленостей на постачання озброєння, програми роботи міністерства та ключових напрямків.

Верховна Рада 17 липня призначила експрем'єр-міністра Шмигаля міністром оборони за поданням президента Зеленського. За кандидатуру міністра віддали голоси 267 нардепів. Шмигаль вже окреслив основні напрямки роботи на новій посаді.

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