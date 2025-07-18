Шмыгаль провел встречу с Главкомом и начальником Генштаба ВСУ: что обсуждали

"Обсудили ситуацию на фронте, увеличение оборонной самостоятельности нашего государства, потребности военных. Готовим новые поставки вооружения для наших защитников, в частности при поддержке международных партнеров. Важно, чтобы любые наступательные попытки врага разбивались о мощь украинской армии", - говорится в сообщении.

Шмыгаль добавил, что командование ВСУ и Министерство обороны будут вместе работать для выполнения поставленных задач и усиления обороноспособности страны.

Фото: главком Сырский, министр обороны Шмыгаль, начальник ГШ ВСУ Гнатов (t.me/Denys_Smyhal)