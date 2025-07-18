Шмыгаль провел встречу с Главкомом и начальником Генштаба ВСУ: что обсуждали

Новоназначенный министр обороны Украины Денис Шмыгаль 18 июля провел первую встречу с главнокомандующим Вооруженных сил генералом Александром Сырским и начальником Генерального штаба генерал-майором Андреем Гнатовым.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Шмыгаля.
"Обсудили ситуацию на фронте, увеличение оборонной самостоятельности нашего государства, потребности военных. Готовим новые поставки вооружения для наших защитников, в частности при поддержке международных партнеров. Важно, чтобы любые наступательные попытки врага разбивались о мощь украинской армии", - говорится в сообщении.
Шмыгаль добавил, что командование ВСУ и Министерство обороны будут вместе работать для выполнения поставленных задач и усиления обороноспособности страны.
Отметим, что задачу Шмыгалю уже поставил президент Украины Владимир Зеленский, который 18 июля провел первое совещание с новоназначенным министром обороны. От Шмыгаля ждут аудита договоренностей на поставку вооружения, программы работы министерства и ключевых направлений.
Верховная Рада 17 июля назначила экс-премьер-министра Шмыгаля министром обороны по представлению президента Зеленского. За кандидатуру министра отдали голоса 267 нардепов. Шмыгаль уже очертил основные направления работы на новой должности.
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