Шмигаль пропонує призначити фіналістів конкурсу на директора НАБУ на керівні посади в бюро
Фото: Сергій Гупяк та Роман Осипчук (колаж РБК-Україна)
Фіналістів конкурсу на директора Національного антикорупційного бюро можуть призначити на керівні посади у бюро.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра Дениса Шмигаля на засіданні уряду.
Зазначимо, що Конкурсна комісія з вибору директора НАБУ обрала трьох претендентів на цю посаду - Семена Кривоноса, Сергія Гупяка та Романа Осипчука.
Сьогодні уряд призначив Кривоноса новим директором НАБУ.
"Пропоную призначити двох інших кандидатів на керівні посади в НАБУ", - сказав прем'єр-міністр.
РБК-Україна пояснювало, чому призначення голови НАБУ важливе для ЄС.
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