Шмигаль пропонує призначити фіналістів конкурсу на директора НАБУ на керівні посади в бюро

Фіналістів конкурсу на директора Національного антикорупційного бюро можуть призначити на керівні посади у бюро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра Дениса Шмигаля на засіданні уряду.

Зазначимо, що Конкурсна комісія з вибору директора НАБУ обрала трьох претендентів на цю посаду - Семена Кривоноса, Сергія Гупяка та Романа Осипчука.

Сьогодні уряд призначив Кривоноса новим директором НАБУ.

"Пропоную призначити двох інших кандидатів на керівні посади в НАБУ", - сказав прем'єр-міністр.

РБК-Україна пояснювало, чому призначення голови НАБУ важливе для ЄС.

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