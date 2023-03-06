Шмигаль предлагает назначить финалистов конкурса на директора НАБУ на руководящие должности в бюро
Фото: Сергей Гупяк и Роман Осипчук (коллаж РБК-Украина)
Финалистов конкурса на директора Национального антикоррупционного бюро могут назначить на руководящие должности в бюро.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Дениса Шмыгаля на заседании правительства.
Отметим, что Конкурсная комиссия по выбору директора НАБУ избрала трех претендентов на эту должность - Семена Кривоноса, Сергея Гупяка и Романа Осипчука.
Сегодня правительство назначило Кривоноса новым директором НАБУ.
"Предлагаю назначить двух других кандидатов на руководящие должности в НАБУ", - сказал премьер-министр.
РБК-Украина объясняло, почему назначение главы НАБУ важно для ЕС.
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