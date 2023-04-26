Шмыгаль прибыл в Рим на конференцию по восстановлению Украины

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль прибыл в Рим, где примет участие в конференции по восстановлению Украины

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу правительства в Telegram.

Шмыгаль в Риме также встретится с президентом и премьер-министром Италии, главой Министерства обороны, главами палат итальянского парламента. Ожидается, что премьер Украины в Италии подпишет ряд двусторонних документов, способствующих восстановлению Украины.

"Вместе с партнерами формируем прочную и твердую поддержку Украины в мире и привлекаем иностранный бизнес к восстановлению нашей страны", - отмечает глава правительства.

Напомним, недавно премьер-министр Украины посетил Канаду и США, где провел ряд встреч.

По данным итальянских СМИ, Денис Шмыгаль во время визита в Италию также встретится с Папой Римским. Ожидается, что встреча состоится 27 апреля.

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