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Шмигаль цього тижня відвідає Рим: зустрінеться з Папою Римським

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Понеділок 24 квітня 2023 21:50
Шмигаль цього тижня відвідає Рим: зустрінеться з Папою Римським Фото: прем'єр-міністр України Денис Шмигаль (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

У середу, 26 квітня, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль відвідає італійську столицю з робочим візитом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ANSA.

Глава українського уряду візьме участь у двосторонній конференції з відновлення України в конгрес-центрі Palazzo dei Congressi в Римі та виступить із висновками разом із прем'єр-міністром Італії Джорджією Мелоні.

Крім того, 27 квітня Шмигаль зустрінеться з Папою Римським Франциском в Апостольському палаці.

Нагадаємо, раніше глава МЗС Італії Антоніо Таяні заявив, що Італія продовжить надавати підтримку Україні, у тому числі представивши план реконструкції країни наприкінці квітня.

Крім того, міністр інфраструктури та транспорту Італії Маттео Сальвіні заявив, що Рим готовий брати участь у відновленні України після завершення війни.

Додамо, що наприкінці квітня в Італії відбудеться конференція з відновлення України.

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