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Шмигаль повідомив, коли відключення світла будуть менш тривалими

Фото: прем'єр-міністр Денис Шмигаль (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Ситуація в енергетиці України залишається надзвичайно складною. Але тривалість відключень зменшиться з 20 чисел липня.

Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву під час засідання уряду.

Як зазначив прем’єр, через наслідки тотальних ворожих обстрілів та спеку погодинні відключення тривають.

"Водночас у двадцятих числах липня розраховуємо на покращення ситуації. Завершаться ремонтні роботи на деяких обʼєктах генерації, що збільшить потужність в енергосистемі. Таким чином відключення будуть не такими тривалими", - сказав Шмигаль.

Відключення світла

Нагадаємо, з кінця червня відключення світла в Україні стали більш тривалими через спеку та ремонти на АЕС.

"Укренерго" вирішило відмовитися від вимірів фактичного рівня споживання через значний дефіцит потужності в енергосистемі та зростання споживання через спеку. Раніше планувалося, що з 9 до 24 липня буде один день без відключень у кожній області.

В "Укренерго" очікують, що графіки відключень світла будуть ослаблені після 20-х чисел липня, після "виходу в роботу з ремонту низки установок".

За прогнозом МВФ, середній дефіцит електроенергії України у 2024 році становитиме близько 10%. Водночас серйозний дефіцит (до 30%), ймовірно, виникне тільки в години пік. Він поступово знизиться протягом 2025 року та буде усунений до початку 2026 року.

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Кабінет Міністрів УкраїниВідключеня світла