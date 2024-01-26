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Шмигаль повідомив про гарантії США передати Україні заморожені російські активи

Україна, П'ятниця 26 січня 2024 13:57
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Шмигаль повідомив про гарантії США передати Україні заморожені російські активи Фото: прем'єр-міністр Денис Шмигаль (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

США запевнили Київ, що заморожені російські активи будуть конфісковані та передані Україні для відновлення зруйнованого війною.

Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю Politico .

"Ми маємо всі гарантії з боку США щодо довгострокової підтримки України - наприклад, конфіскації російських активів для фінансування відновлення України", - сказав він.

Шмигаль також зазначив, що ці гроші є важливими для Києва. "З одного боку, це дозволить нам фінансувати наш бюджет, з іншого - дозволить нам реалізувати процес швидкого відновлення України, незважаючи на війну", - розповів прем'єр.

На питання, чи боїться він другого пришестя Дональда Трампа до Білого дому, Шмигаль відповів, що більшість американців підтримують Україну. "Я вірю, що будь-який президент Сполучених Штатів підтримає нашу боротьбу за цивілізовані цінності, наші спільні цінності", - сказав він.

Коментуючи заяву Трампа в те, що він зможе покласти край війні за 24 години, Шмигаль сказав: "Немає нікого, хто хотів би закінчити цю війну більше, ніж українці. Ми вважаємо, що мирний план президента Зеленського є єдиним інструментом для досягнення довгострокового та стійкого світу".

Конфіскація російських активів на 300 млрд доларів

Нагадаємо, США запропонували країнам "Великої сімки" конфіскувати 300 млрд доларів заморожених російських активів на користь України. Відповідний план хочуть погодити до другої річниці вторгнення РФ до України.

На початку січня Білий дім підтримав законодавство, яке дозволить конфіскувати близько 300 млрд доларів із заморожених активів РФ та направити ці кошти на відновлення України.

Європейський Союз просунувся щодо реалізації планів щодо введення податку на непередбачений прибуток від заморожених активів російського центрального банку. При цьому ЄС поки що не має наміру конфіскувати ці гроші.

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