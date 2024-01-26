Шмыгаль сообщил о гарантиях США передать Украине замороженные российские активы

США заверили Киев, что замороженные российские активы будут конфискованы и переданы Украине для восстановления разрушенного войной.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью Politico .

"У нас есть все гарантии со стороны США относительно долгосрочной поддержки Украины - например, конфискации российских активов для финансирования восстановления Украины", - сказал он.

Шмыгаль также отметил, что эти деньги важны для Киева. "С одной стороны, это позволит нам финансировать наш бюджет, с другой - позволит нам реализовать процесс быстрого восстановления Украины, несмотря на войну", - рассказал премьер.

На вопрос, боится ли он второго пришествия Дональда Трампа в Белый дом, Шмыгаль ответил, что большинство американцев поддерживают Украину. "Я верю, что любой президент Соединенных Штатов поддержит нашу борьбу за цивилизованные ценности, наши общие ценности", - сказал он.

Комментируя заявление Трампа в то, что он сможет положить конец войне за 24 часа, Шмыгаль сказал: "Нет никого, кто хотел бы закончить эту войну больше, чем украинцы. Мы считаем, что мирный план президента Зеленского - единственный инструмент для достижения долгосрочного и устойчивого мира".

Конфискация российских активов на 300 млрд долларов

Напомним, США предложили странам "Большой семерки" конфисковать 300 млрд долларов замороженных российских активов в пользу Украины. Соответствующий план хотят согласовать ко второй годовщине вторжения РФ в Украину.

В начале января Белый дом поддержал законодательство, которое позволит конфисковать около 300 млрд долларов из замороженных активов РФ и направить эти средства на восстановление Украины.

Европейский Союз продвинулся по реализации планов по введению налога на непредвиденную прибыль от замороженных активов российского центрального банка. При этом ЕС пока не намерен конфисковать эти деньги.