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Шмигаль попросить, щоб ТЦК не знімали водіїв автобусів з рейсів

Україна, П'ятниця 23 серпня 2024 13:56
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Шмигаль попросить, щоб ТЦК не знімали водіїв автобусів з рейсів Фото: прем’єр-міністр Денис Шмигаль
Автор: Олександр Білоус

Ситуація із зняттям водіїв рейсових автобусів представниками ТЦК неприпустима і не повинна повторюватися.

Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання Ради, яку вів депутат Олексій Гончаренко на Youtube.

"Коли знімають ТЦК водіїв із бусів. Теж неприпустима ситуація, коли їде просто рейсовий автобус і водія забирають", - сказав він на годині запитань до уряду.

Шмигаль зазначив, що це питання до Міністерства оборони.

"Я попрошу Міноборони попрацювати з ТЦК, щоб такі речі не повторювалися", - заявив прем’єр.

Нагадаємо, транспортні компанії в Україні постійно скаржаться на те, що їхніх водіїв призовного віку забирають представники ТЦК. Інколи це стосується водіїв автобусів. Зокрема, про такий випадок в Тернопільській області повідомлялося в червні. Тоді водія зняли з рейсу для оновлення облікових даних.

Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) - орган військового управління України, що веде військовий облік та здійснює мобілізацію населення.

ТЦК утворюються, ліквідуються, реорганізовуються Міністерством оборони України. Безпосереднє керівництво ТЦК і контроль за їх діяльністю здійснюють відповідні оперативні командування, а загальне - Командування Сухопутних військ Збройних сил України, яке узгоджує основні питання діяльності ТЦК з відповідними структурними підрозділами Генерального штабу Збройних сил та Міноборони.

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