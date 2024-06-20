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У Тернопільській області пасажири автобуса, невдоволені діями ТЦК, блокували трасу

Тернопільська область, Четвер 20 червня 2024 14:14
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У Тернопільській області пасажири автобуса, невдоволені діями ТЦК, блокували трасу Фото: у Тернопільській області пасажири автобуса через дії ТЦК блокували трасу (facebook com ChernihivTCKtaSP)
Автор: Наталія Юрченко

У Тернопільській області пасажири автобуса, невдоволені діями ТЦК, перекрили трасу. Військові відреагували на інцидент.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "20 хвилин" та Львівський обласний ТЦК та СП у Telegram.

Як зазначають місцеві ЗМІ, працівники ТЦК та СП зупинили пасажирський автобус для перевірки документів водія. Співробітники територіального центру комплектування забрали водія у ТЦК для оновлення облікових даних.

Пасажири автобуса заблокували трасу "Тернопіль-Львів". Це сталося біля села Струтин Тернопільської області.

Речниця Нацполіції України у Львівській області Світлана Добровольська заявила, що мітингувальники блокували рух транспорту близько 10 хвилин.

Реакція військових

У Львівському обласному ТЦК заявили, що поліція дійсно зупинила автобус для перевірки даних водія. У чоловіка не було військово-облікових документів. Його запросили у Золочівський районний ТЦК та СП.

Водію вручили повістку на оновлення облікових даних, повернувши його через кількадесят хвилин до його автобуса.

"Наголошуємо, що в салоні автобуса був ще один водій, тож відсутність першого не впливала на можливість маршрутки продовжити рух, згідно маршруту. Однак пасажири чомусь вирішили вийти на зовні і на певний час заблокувати трасу", - йдеться у повідомленні.

У ТЦК наголошують, що відсутність документів є підставою для доставлення громадянина до найближчого військкомату.

Інші інциденти за участі ТЦК

Нагадаємо, нещодавно у Закарпатській області співробітники ТЦК затримали перевізника, який нібито перевозив ліки.

Також у Дніпрі виник скандал у соцмережах через те, що нібито співробітники ТЦК силою затримали чоловіка. Проте виявилося, що чоловік є діючим військовим, який намагався втекти.

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Львівська область Тернопільська область ТЦК
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