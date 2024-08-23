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Шмыгаль попросит, чтобы ТЦК не снимали водителей автобусов с рейсов

Украина, Пятница 23 августа 2024 13:56
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Шмыгаль попросит, чтобы ТЦК не снимали водителей автобусов с рейсов Фото: премьер-министр Денис Шмигаль
Автор: Александр Белоус

Ситуация со снятием водителей рейсовых автобусов представителями ТЦК недопустима и не должна повторяться.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания Рады, которую вел депутат Алексей Гончаренко на Youtube.

"Когда снимают ТЦК водителей с бусов. Также недопустима ситуация, когда едет просто рейсовый автобус и водителя забирают", - сказал он на часе вопросов к правительству.

Шмыгаль отметил, что это вопрос к Министерству обороны.

"Я попрошу Минобороны поработать с ТЦК, чтобы такие вещи не повторялись", – заявил премьер.

Напомним, транспортные компании в Украине постоянно жалуются, что их водителей призывного возраста забирают представители ТЦК. Иногда это касается водителей автобусов. В частности, о таком случае в Тернопольской области сообщалось в июне. Тогда водителя сняли с рейса для обновления учетных данных.

Территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) – орган военного управления Украины, ведущий военный учет и осуществляющий мобилизацию населения.

ТЦК образуются, ликвидируются, реорганизуются Министерством обороны Украины. Непосредственное руководство ТЦК и контроль за их деятельностью осуществляют соответствующие оперативные командования, а общее – Командование Сухопутных войск Вооруженных сил Украины, согласовывающее основные вопросы деятельности ТЦК с соответствующими структурными подразделениями Генерального штаба Вооруженных сил и Минобороны.

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