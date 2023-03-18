Шмигаль підтвердив кадрові перестановки у Кабміні

Наступного тижня у Кабміні планується низка кадрових перестановок. Одна з них - звільнення міністра освіти та науки Сергія Шкарлета.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля у Telegram.
За його словами, сьогодні, 18 березня, питання кадрових перестановок обговорювалося на засіданні партії "Слуга народу".
Наступного тижня заплановано:
"Крім того, віце-прем'єр-міністр Михайло Федоров займатиметься ще низкою напрямків, крім диджиталізації. Його майбутня посада - віце-прем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації України", - додав прем'єр.
Нагадаємо, джерела РБК-Україна ще вчора, 17 березня, повідомляли про плани звільнити Шкарлета та Рябікіна.
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