Шмыгаль подтвердил кадровые перестановки в Кабмине

На следующей неделе в Кабмине планируется ряд кадровых перестановок. Одна из них - увольнение министра образования и науки Сергея Шкарлета.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля в Telegram.
По его словам, сегодня, 18 марта, вопрос кадровых перестановок обсуждался на заседании партии “Слуга народа”.
На следующую неделю запланировано:
"Кроме того, вице-премьер-министр Михаил Федоров будет заниматься еще рядом направлений, кроме диджитализации. Его будущая должность - вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Украины", - добавил премьер.
Напомним, источники РБК-Украина еще вчера, 17 марта, сообщали о планах уволить Шкарлета и Рябикина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.