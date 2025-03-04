Шмигаль: без підтримки США критичним стає обслуговування та постачання ракет до Patriot

За його словами, використання дорогих ракет для знищення дешевих дронів є економічно недоцільним, тому Україна шукає баланс у війні.

"Неможливо збивати дрон вартістю 30-40 тисяч доларів ракетою, яка коштує 1-3 мільйони доларів. Ми шукаємо, як знищувати дешевий продукт країни-терориста недорого", - зазначив він.

Одним із таких рішень стали мобільні вогневі групи та засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ).

Шмигаль наголосив, що партнери України постачають не лише самі системи ППО, а й ракети та боєприпаси до них.

"Ми маємо поставки і відповідні залишки на складах від різних партнерів", – сказав він, підкресливши, що внесок США залишається суттєвим, особливо в питанні систем Patriot.

За його словами, наразі Patriot є єдиною системою, здатною ефективно протидіяти російським балістичним ракетам. Саме в цьому напрямку існує головний ризик – забезпечення України необхідною кількістю комплексів, їх ремонтом, обслуговуванням та постачанням боєприпасів.

"Усі інші засоби, якими РФ тероризує Україну, ми можемо знищувати наявними в країні ресурсами, а також тими, що надають партнери", - підсумував Шмигаль.

Водночас Шмигаль уточнив, що станом на вчора, 3 березня, допомога від США тривала, а вся допомога, яка була розписана пакетом за адміністрації Джо Байдена надходила Україні.

"Станом на вчорашній вечір в мене немає інформації що щось було зупинено, всі пакети йшли і станом на вчорашній вечір ми всю допомогу отримували. Станом на ранок я ще не узгоджував з міністром оборони, чи були якісь зміни. Якби були, я впевнений він би повідомив", - заявив прем'єр.

Patriot для України

Влітку минулого року під час саміту НАТО у Вашингтоні союзники пообіцяли надати Україні Patriot. Зокрема, попередній президент США Джо Байден розповів, що Україні пообіцяли надати п'ять далекобійних систем протиповітряної оборони.

Варто зауважити, що системи Patriot відіграють важливу роль у захисті українського неба. Вони здатні збивати ворожі балістичні ракети. Загалом в України лише два типи систем, які можуть збивати балістику, - Patriot і SAMP/T.

Трамп скасував допомогу Україні

Сьогодні стало відомо, що у Білому домі підтвердили, що президент США Дональд Трамп призупиняє військову допомогу Україні після сварки з українським лідером Володимиром Зеленським.

Пізніше член оборонного комітету Ради Федір Веніславський у коментарі РБК-Україна розповів, що на закритому засіданні комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки було розглянуто негативний сценарій щодо можливого припинення військової допомоги від США Україні.