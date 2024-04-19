Шмигаль підбив підсумки візиту у США: Нарешті побачили зрушення по розблокуванню допомоги

Прем'єр-міністр України Дмитро Шмигаль за підсумками візиту до США висловився про зрушення у питанні розблокування допомоги Києву від Вашингтона, зокрема щодо очікування ухвалення Конгресом законопроекту про виділення 61 мільярда доларів на підтримку нашої країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави українського уряду.

За словами Шмигаля, під час "важливого візиту" українська сторона працювала над трьома ключовими темами:

розблокування військової та фінансової допомоги з боку США;

американські інвестиції в українську економіку;

використання російських заморожених активів.

"Ми нарешті побачили зрушення у питанні розблокування допомоги від США. Законопроєкт передбачає 61 млрд доларів на підтримку України", - зазначив чиновник.

Він уточнив, що основна частина коштів має бути спрямована на військові потреби.

"7,8 млрд доларів - це бюджетна підтримка. Ще більш ніж 1,5 млрд доларів - економічна допомога", - розповів Шмигаль.

Крім того, додав прем'єр, американський Конгрес планує розглянути законопроєкт про конфіскацію заморожених російських активів на потреби України.

Шмигаль розповів, що під час візиту до Штатів провів особисті зустрічі з лідерами Демократичної та Республіканської партій у Конгресі, а також українським кокусом у Сенаті.

"Ми отримали запевнення в підтримці законопроєктів обома партіями. Очікуємо, що вже найближчим часом цей великий пакет допомоги від США буде проголосовано", - резюмує чиновник.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль підбив підсумки візиту до США (фото: t.me/Denys_Smyhal)

Питання допомоги Україні від США

Нагадаємо, кілька місяців у Конгресі Сполучених Штатів Америки через представників Республіканської партії фактично заблоковане ухвалення фінансування пакетів допомоги для України.

Кілька днів тому спікер Палати представників "республіканець" Майк Джонсон запропонував розділити законопроект від Сенату про нацбезпеку на окремі 4 законопроекти. Позавчора, 17 квітня, американський політик оприлюднив текст ініціативи щодо фіндопомоги Україні. Очікується, що Конгрес може ухвалити його 20 квітня. Додамо, що президент США Джо Байден заявив, що у разі схвалення законопроекту Конгресом "негайно підпише" його.

Подробиці про ініціативу Джонсона, та що саме вона пропонує - читайте в матеріалі РБК-Україна.