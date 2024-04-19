Шмыгаль подвел итоги визита в США: Наконец-то увидели сдвиги по разблокированию помощи

Премьер-министр Украины Дмитрий Шмыгаль по итогам визита в США высказался о сдвиге в вопросе разблокирования помощи Киеву от Вашингтона, в том числе об ожидании принятия Конгрессом законопроекта о выделении 61 миллиарда долларов на поддержку нашей страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы украинского правительства.

По словам Шмыгаля, во время "важного визита" украинская сторона работала над тремя ключевыми темами:

разблокирование военной и финансовой помощи со стороны США;

американские инвестиции в украинскую экономику;

использование российских замороженных активов

"Мы наконец-то увидели сдвиги в вопросе разблокирования помощи от США. Законопроект предусматривает 61 млрд долларов на поддержку Украины", - отметил чиновник.

Он уточнил, что основная часть средств должна быть направлена на военные нужды.

"7,8 млрд долларов - это бюджетная поддержка. Еще более 1,5 млрд долларов - экономическая помощь", - рассказал Шмыгаль.

Кроме того, добавил премьер, американский Конгресс планирует рассмотреть законопроект о конфискации замороженных российских активов на нужды Украины.

Шмыгаль рассказал, что во время визита в Штаты провел личные встречи с лидерами Демократической и Республиканской партий в Конгрессе, а также украинским кокусом в Сенате.

"Мы получили заверения в поддержке законопроектов обеими партиями. Ожидаем, что уже в ближайшее время этот крупный пакет помощи от США будет проголосован", - резюмирует чиновник.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подвел итоги визита в США (фото: t.me/Denys_Smyhal)

Вопрос помощи Украине от США

Напомним, несколько месяцев в Конгрессе Соединенных Штатов Америки из-за представителей Республиканской партии фактически заблокировано принятие финансирования пакетов помощи для Украины.

Несколько дней назад спикер Палаты представителей "республиканец" Майк Джонсон предложил разделить законопроект от Сената о нацбезопасности на отдельные 4 законопроекта. Позавчера, 17 апреля, американский политик обнародовал текст инициативы о финпомощи Украине. Ожидается, что Конгресс может принять его 20 апреля. Президент США Джо Байден заявил, что в случае одобрения законопроекта Конгрессом "немедленно подпишет" его.

Подробности об инициативе Джонсона и что именно она предлагает - читайте в материале РБК-Украина.