Шмигаль озвучив три ключові потреби ЗСУ: про що домовляються з ЄС

"Провів важливу зустріч із Головою Військового комітету ЄС генералом Шоном Кленсі", - повідомив Шмигаль.

За його словами, під час зустрічі вони обговорили поточну безпекову ситуацію, оперативні виклики та перспективи подальшої оборонної співпраці з Європейським Союзом.

"Представники української розвідки надали партнерам вичерпну інформацію щодо ситуації на фронті, планів дій російських окупаційних сил та стану російського ОПК. Спільно проаналізували подальші кроки для зміцнення українських оборонних спроможностей на полі бою", - додав міністр.

Шмигаль зауважив, що окрему увагу приділили тренувальній місії EUMAM та разом із генералом Кленсі оцінили її результати.

"Підготовка українських військових демонструє високу ефективність. Розглянули можливості подальшого розширення цієї місії. Продовжуватимемо розвивати напрям підготовки та тренування особового складу", - зазначив міністр.

Водночас він назвав пріоритетні потреби Сил оборони України:

масштабування виробництва перехоплювачів;

FPV-дрони;

далекобійні безпілотники.

"Україна високо цінує практичну підтримку Європейського Союзу у посиленні нашої обороноздатності. Спільними зусиллями ми зміцнюємо безпеку не лише України, а й усього європейського континенту", - додав Шмигаль.

Він подякував генералу Кленсі та всім партнерам з ЄС за лідерство, солідарність і стратегічне бачення.

"Продовжуємо спільну роботу на шляху до спільної перемоги та стабільного миру в Європі", - підсумував він.