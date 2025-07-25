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Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Шмыгаль озвучил три ключевые потребности ВСУ: о чем договариваются с ЕС

Фото: министр обороны Украины Денис Шмыгаль и глава военного комитета ЕС генерал Шон Кленси (t.me/Denys_Smyhal)
Автор: Карина Левицкая

Украина и Евросоюз обсудили усиление оборонного сотрудничества, в частности тренировки военных и обеспечение армии критически необходимой техникой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Украины Дениса Шмыгаля.

"Провел важную встречу с Председателем Военного комитета ЕС генералом Шоном Кленси", - сообщил Шмыгаль.

По его словам, во время встречи они обсудили текущую ситуацию с безопасностью, оперативные вызовы и перспективы дальнейшего оборонного сотрудничества с Европейским Союзом.

 

"Представители украинской разведки предоставили партнерам исчерпывающую информацию о ситуации на фронте, планов действий российских оккупационных сил и состояния российского ОПК. Совместно проанализировали дальнейшие шаги для укрепления украинских оборонных возможностей на поле боя", - добавил министр.

Шмыгаль отметил, что отдельное внимание уделили тренировочной миссии EUMAM и вместе с генералом Кленси оценили ее результаты.

"Подготовка украинских военных демонстрирует высокую эффективность. Рассмотрели возможности дальнейшего расширения этой миссии. Будем продолжать развивать направление подготовки и тренировки личного состава", - отметил министр.

В то же время он назвал приоритетные потребности Сил обороны Украины:

  • масштабирование производства перехватчиков;
  • FPV-дроны;
  • дальнобойные беспилотники.

"Украина высоко ценит практическую поддержку Европейского Союза в усилении нашей обороноспособности. Совместными усилиями мы укрепляем безопасность не только Украины, но и всего европейского континента", - добавил Шмыгаль.

Он поблагодарил генерала Кленси и всех партнеров из ЕС за лидерство, солидарность и стратегическое видение.

"Продолжаем совместную работу на пути к общей победе и стабильному миру в Европе", - подытожил он.

Напомним, что сегодня, 25 июля, стало известно, что ранее на этой неделе Украина получила новую систему противовоздушной обороны Patriot. Сообщается, что именно об этой системе были договоренности с Германией.

В то же время вчера украинский президент Владимир Зеленский рассказал, что Украина сейчас имеет договоренности о трех системах ПВО Patriot из десяти необходимых.

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