Шмыгаль озвучил три ключевые потребности ВСУ: о чем договариваются с ЕС

"Провел важную встречу с Председателем Военного комитета ЕС генералом Шоном Кленси", - сообщил Шмыгаль.

По его словам, во время встречи они обсудили текущую ситуацию с безопасностью, оперативные вызовы и перспективы дальнейшего оборонного сотрудничества с Европейским Союзом.

"Представители украинской разведки предоставили партнерам исчерпывающую информацию о ситуации на фронте, планов действий российских оккупационных сил и состояния российского ОПК. Совместно проанализировали дальнейшие шаги для укрепления украинских оборонных возможностей на поле боя", - добавил министр.

Шмыгаль отметил, что отдельное внимание уделили тренировочной миссии EUMAM и вместе с генералом Кленси оценили ее результаты.

"Подготовка украинских военных демонстрирует высокую эффективность. Рассмотрели возможности дальнейшего расширения этой миссии. Будем продолжать развивать направление подготовки и тренировки личного состава", - отметил министр.

В то же время он назвал приоритетные потребности Сил обороны Украины:

масштабирование производства перехватчиков;

FPV-дроны;

дальнобойные беспилотники.

"Украина высоко ценит практическую поддержку Европейского Союза в усилении нашей обороноспособности. Совместными усилиями мы укрепляем безопасность не только Украины, но и всего европейского континента", - добавил Шмыгаль.

Он поблагодарил генерала Кленси и всех партнеров из ЕС за лидерство, солидарность и стратегическое видение.

"Продолжаем совместную работу на пути к общей победе и стабильному миру в Европе", - подытожил он.